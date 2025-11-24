موعد مباراة برشلونة وتشلسي "النارية" في دوري أبطال أوروبا

تتجه الانظار الثلاثاء (الساعة 12 مساء بتوقيت الإمارات) الى ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن حيث القمة المرتقبة بين تشلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني الساعيين الى تأكيد انتفاضتهما المحلية قاريا، عندما يلتقيان في الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويخوض الجار اللندني الآخر أرسنال قمة نارية على أرضه أمام شريكه في صدارة المسابقة القارية بايرن ميونيخ الاربعاء، وهما الوحيدان اللذان لم يتذوقا طعم الخسارة حتى الان الى جانب إنتر الايطالي، وصيف بطل الموسم الماضي والذي تنتظره بدوره مواجهة صعبة في اليوم ذاته امام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويتقاسم تشلسي وبرشلونة المركز الـ11 برصيد سبع نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق الاهداف للنادي الكاتالوني، وهما يدخلان القمة على وقع سقوطهما المخيب في فخ التعادل في الجولة الرابعة: تشلسي أمام مع مضيفه قره باغ الاذربيجاني 2-2، وبرشلونة مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي 3-3.

لكن معنويات الفريقين مرتفعة جدا بعد انتصاراتهما الثلاثة الاخيرة في الدوري سمحت لتشلسي بالارتقاء الى المركز الثاني في البرميرليغ بفارق ست نقاط خلف أرسنال المتصدر قبل قمتهما النارية السبت المقبل على ملعب ستامفورد بريدج، ولبرشلونة بتذويب فارق خمس نقاط الى نقطة واحدة عن غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الليغا.

وخسر الفريق اللندني مباراة واحدة فقط من آخر سبع مباريات على أرضه ضد برشلونة في مسابقات الاتحاد الأوروبي (4 انتصارات وتعادلان).

ويعول برشلونة على قوته الهجومية الضاربة بقيادة نجمه الواعد لامين جمال. وشهدت المباريات العشرون الأخيرة لبرشلونة في دوري الأبطال تسجيل 96 هدفا، بمعدل 4.8 هدف في المباراة الواحدة.

وسجل جمال الذي سيبلغ من العمر 18 عامًا و135 يوما عند انطلاق المباراة، سبعة أهداف في المسابقة قبل أن يبلغ التاسعة عشرة، ويحتاج إلى ثلاثة أهداف أخرى لمعادلة الرقم القياسي لمهاجم الغريم التقليدي ريال مدريد الدولي الفرنسي كيليان مبابي.

كما استعاد برشلونة الذي يغيب عن صفوفه صانعي الالعاب بيدري وغافي بسبب الاصابة، جناحه الدولي البرازيلي رافينيا عقب تعافيه من الاصابة والذي دخل بديلا في الفوز الساحق على أتلتيك بلباو (4-0) السبت في المباراة الاولى على ملعب كامب نو منذ عامين ونصف العام.