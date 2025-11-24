استمرار غياب المغربي أكرد عن مرسيليا في دوري أبطال أوروبا

يستمر غياب قلب الدفاع الدولي المغربي نايف أكرد عن فريقه الجديد مرسيليا الفرنسي الذي يستعد لمواجهة نيوكاسل الإنجليزي الثلاثاء في الجولة الخامسة من المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وفق ما أعلن مدربه الإيطالي روبرتو دي تزيربي.

وفي رده على سؤال بشأن اشراك أكرد الثلاثاء في خط دفاع معزز ضد نيوكاسل، أجاب دي تزيربي "أكرد لن يكون متوفرا غدا (الثلاثاء)، سواء لعبنا بأربعة، خمسة، سبعة أو عشرة في الخلف".

ويعاني ابن الـ29 عاما، القادم هذا الموسم من وست هام الإنجليزي ليلعب مجددا في فرنسا بعدما دافع سابقا عن ألوان ديجون ثم رين، من إصابة في العانة وغاب عن المباراة التي فاز بها مرسيليا على مضيفه نيس 5-1 الجمعة في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي، بعدما افتقده أيضا منتخب بلاده خلال النافذة الدولية الأخيرة.

كما يفتقد مرسيليا قلب دفاعه الآخر الأرجنتيني فاكوندو ميدينا الذي "سيتواصل غيابه لمدة شهر" وفق دي تزيربي بسبب إصابة تعرض لها في كاحله الأيمن في أوائل أكتوبر ضد أياكس الهولندي في دوري الأبطال (قدرت فترة غيابه بشهرين).

ويستمر غياب المهاجمين الجزائري أمين غويري والعاجي حامد تراوريه منذ منتصف أكتوبر وأوائل سبتمبر تواليا بسبب الإصابة.