"جُحا يدخل الملاعب".. سر اختياره تميمة كأس العرب 2025 في قطر

أثار اختيار شخصية "جُحا" لتكون التميمة الرسمية لبطولة كأس العرب 2025 في قطر دهشة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الرياضية العربية.

وتساءل الكثيرون حول مدى ارتباط هذه الشخصية الفولكلورية بكرة القدم، في الوقت الذي كشفت فيه اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 في قطر، عن سر اختيارها لـ"فيلسوف البسطاء" ليكون جزءاً أساسياً في البطولة التي سيشاهدها الملايين من الدول العربية.

وأوضحت اللجنة في بيان أن اختيار "جُحا" جاء تكريماً لهذه الشخصية الخيالية التي تُعد رمزاً من رموز التراث الشعبي العربي الأصيل، مشيرة إلى أن حكاياته تنتهي دوماً بحكمة عميقة، وتحظى بشعبية كبيرة عبر الأجيال في العالم العربي، رغم أنه غالباً ما يُصوَّر على أنه رجل أخرق وبطيء الذكاء، حيث يجد نفسه في مواقف مضحكة بسبب تصرفاته الغريبة.

وسيتنافس 16 منتخباً على لقب كأس العرب 2025 في قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، حيث يستضيف استاد البيت المباراة الافتتاحية في الأول من ديسمبر الساعة 19:30 بتوقيت قطر، بين المنتخب القطري والفائز من مواجهة فلسطين وليبيا، على أن يستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

وكان موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق عن طرح تذاكر بطولة كأس العرب 2025 في قطر للبيع، بأسعار تبدأ من 25 ريالاً قطرياً.