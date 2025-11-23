قائمة المنتخب العراقي المشارك بكأس العرب 2025 في قطر

نشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم قائمة أسود الرافدين المشاركة في كأس العرب 2025 في قطر.

ويلعب منتخب العراق ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً، الجزائر والفائز من مباراة البحرين وجيبوتي، بالإضافة إلى الفائز من مباراة لبنان والسودان.

وفيما يلي تشكيلة أسود الرافدين:

لحراسة المرمى: جلال حسن وأحمد باسل وفهد طالب

لخط الدفاع: ميثم جبار ومناف يونس وآكام هاشم وسعد ناطق ومصطفى سعدون وأحمد حسن مكنزي وأحمد يحيى.

للوسط: حسين علي جاسم وأمير صباح وأسامة رشيد وكرار نبيل وإبراهيم بايش وسجاد جاسم وماركو فرج وحسن عبد الكريم وعلي جاسم.

للهجوم: أيمن حسين ومهند علي وعمار محسن ومحمد جواد.

وسيتنافس 16 منتخباً على لقب كأس العرب 2025 في قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، حيث يستضيف استاد البيت المباراة الافتتاحية في الأول من ديسمبر الساعة 19:30 بتوقيت قطر، بين المنتخب القطري والفائز من مواجهة فلسطين وليبيا، على أن يستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

وكان موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق عن طرح تذاكر بطولة كأس العرب 2025 في قطر للبيع، بأسعار تبدأ من 25 ريالاً قطرياً.