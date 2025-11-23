"جحا" يخطف الأضواء قبل انطلاق كأس العرب 2025 في قطر

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العرب 2025، اختيار شخصية "جحا" لتكون التميمة الرسمية للبطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

وتعد شخصية جحا واحدة من أبرز الرموز الأدبية والفلكلورية في التراث العربي، حيث اشتهرت بذكائها وخفة ظلّها وقدرتها على الجمع بين الحكمة والفكاهة في سرد مواقف الحياة اليومية، ما جعلها حاضرة في الذاكرة الشعبية عبر الأجيال.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في الأول من ديسمبر، بلقاء يجمع منتخب قطر مع الفائز من مواجهة فلسطين وليبيا، وذلك على استاد البيت.