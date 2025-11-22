ليفربول ينهار أمام نوتنغهام في الدوري الإنجليزي

تلقى ليفربول صفعة جديدة لآماله بالحفاظ على اللقب، بعد خسارته السادسة في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك على أرضه في أنفيلد أمام نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة، اليوم، ضمن المرحلة الثانية عشرة.

وبتأخره ثماني نقاط على الأقل عن أرسنال المتصدر الذي يلعب مع جاره اللندني توتنهام الأحد، لا يبدو أن ليفربول قادر على الحفاظ على اللقب في ظل تذبذب مستواه وعدم تلقي أرسنال أي خسارة منذ 14 مباراة في مختلف المسابقات.