محكمة مصرية تقرر حبس اللاعب رمضان صبحي

قررت محكمة مصرية، السبت، حبس رمضان صبحي لاعب كرة القدم في فريق بيراميدز، وآخرين على ذمة قضية تزوير، مع تأجيل جلسة المحاكمة إلى 25 نوفمبر.

وشهدت الجلسة، التي عُقدت وسط إجراءات أمنية مكثفة، إيداع رمضان صبحي داخل قفص الاتهام استعدادًا لاستكمال نظر القضية.

وأصدرت المحكمة قراراً بضبط وإحضار المتهم الرابع في القضية، وهو وكيل اللاعب، تمهيداً لمواصلة إجراءات المحاكمة، واستدعائه للمثول أمام هيئة المحكمة.

وجاء تأجيل القضية للنظر يوم الثلاثاء المقبل، بناءً على طلب دفاع المتهم الأول بالقضية، تأجيل نظر القضية للاستعداد والمرافعة، وطلب دفاع المتهم الثاني التأجيل نظر القضية والاستعداد للمرافعة، وتشمل قائمة الاتهامات في القضية، تزوير كراسات الإجابات، وكشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة، لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية.