بعد الانتقادات.. أسطورة ليفربول يبرئ صلاح

أكد أسطورة ليفربول جون بارنز أن مشكلة النادي في الموسم الحالي لا تتعلق باللاعب المصري محمد صلاح وهو بريء من المشاكل كافة، بعد انتقادات طالت الهداف من واين روني وبول سكولز أسطورتي مانشستر يونايتد.

وقال بارنز لصحيفة ميرور البريطانية إن التراجع لا يتعلق فقط بأداء محمد صلاح، بل بطريقة لعب ليفربول بشكل مختلف هذا الموسم، وهناك الكثير من الجوانب في الموضوع، فالتمريرات كانت تأتي لصلاح من الظهير الأيمن السابق للنادي ترنت ألكسندر أرنولد أو من بقية اللاعبين في الفريق.

وأضاف أن اللاعبين الجدد المنضمين للفريق وتغير طريقة اللعب، جعلت الفريق يعاني من مشكلة عدم الانسجام، وسوف يتحسن الفريق مع مرور الأسابيع.

وبين أن هناك ربط بين مستوى صلاح وبلوغه عمر 33 عاماً، وهو ما نفاه بارنز.

ولفت إلى أن الفرق في الدوري الإنجليزي تدافع بعمق أكبر أمام ليفربول وهذا يصعب الأمر، فالمشكلة ليست في صلاح وحده بل في مزيج من تغير أسلوب الفريق، واللاعبين الجدد وطريقة لعب المنافسين لا أشعر بالقلق على نجاح ليفربول مستقبلاً لكننا بحاجة لبعض الوقت لنعود لمستوى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.

وكان النجمان السابقان واين روني وبول سكولز أسطورتا مانشستر يونايتد من أبرز المنتقدين لصلاح إذ وجها له اتهامات تتعلق بأخلاقيات العمل، فيما طرحت صفقة بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني لضم أنطوان سيمينيو من بورنموث كبديل محتمل.

يذكر أن أداء صلاح محط الأنظار هذا الموسم إذ لم يظهر اللاعب المصري تألقه اللافت في الموسم الماضي خلال رحلة ليفربول للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.