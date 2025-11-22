برشلونة طلب من ليفاندوفسكي التوقف عن إحراز الأهداف

كشفت سيرة ذاتية حديثة للاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن تفاصيل مثيرة وصادمة تتعلق بموسمه الأول مع نادي برشلونة، وتحديداً في نهاية موسم 2022-2023.

ووفقاً لما ورد في السيرة الذاتية، طلب نادي برشلونة من مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي التوقف عن تسجيل الأهداف في آخر مباراتين من موسم 2022-2023، بعد أن ضمن الفريق لقب الدوري الإسباني بالفعل.

وأوضح التقرير أن ليفاندوفسكي شعر بالصدمة في البداية من هذا الطلب غير المعتاد، لكنه أدرك لاحقاً أن السبب كان مادياً: كان برشلونة سيضطر لدفع مكافآت إضافية إلى ناديه السابق بايرن ميونخ تتعلق بشروط صفقة انتقاله في حال استمر اللاعب في تسجيل الأهداف.

استجاب ليفاندوفسكي لطلب النادي، ولم يسجل في المباراتين الأخيرتين من الموسم، ليُنهي موسمه في "الليغا" برصيد 23 هدفاً.