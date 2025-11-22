إصابة منزلية تبعد نجم تشيلسي كول بالمر عن مواجهة برشلونة

كان المهاجم كول بالمر «قريباً جداً» من العودة إلى صفوف فريقه تشيلسي الإنجليزي، بعد غياب دام شهرين، لكنه تعرّض لكسر في إصبع قدمه في المنزل، ما تسبب في غيابه عن الملاعب أسبوعين إضافيين على الأقل، وفقاً لما قاله مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا.

وأوضح ماريسكا: «للأسف، تعرّض لحادث في المنزل»، مشيراً إلى أن بالمر (23 عاماً) أصيب بـ«كسر» في إصبع قدمه بسبب الحادثة.

وأضاف «ليست إصابة خطرة، لكنه لن يعود الأسبوع المقبل».

وسيغيب بالمر عن مباراتيه أمام بيرنلي وأرسنال في الدوري، وعن المواجهة الصعبة على أرضه أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وتعود آخر مشاركة للمهاجم بالمر إلى 20 سبتمبر أمام مانشستر يونايتد، حين اضطر خلالها للخروج من الملعب بعد 20 دقيقة فقط من صافرة البداية، بسبب إصابة في الفخذ.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 20 نقطة، متأخراً بفارق ست نقاط عن أرسنال «المتصدر» الذي يستضيف غريمه اللندني الشمالي توتنهام، غداً.

أما في دوري الأبطال، فخسر «البلوز» مباراته الأولى أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3، ثم استعاد توازنه بفوزين على بنفيكا البرتغالي 1-صفر وأياكس الهولندي 5-1، قبل أن يتعادل مع قره باغ الأذربيجاني 2-2.