«ديربي مشتعل» بين إنتر وميلان في قمة الدوري الإيطالي

ستكون مدينة ميلانو محط أنظار عشاق الكرة المستديرة، عندما تستضيف غداً (الساعة 23:45 بتوقيت الإمارات) مباراة «ديربي مشتعل» بين العملاقين إنتر المتصدر وميلان الثالث، فيما يأمل نابولي حامل اللقب في استعادة توازنه خلال استقباله أتلانتا، اليوم، في المرحلة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويستعد إنتر متصدر «سيري أ» بفارق الأهداف عن روما (24 نقطة لكل منهما)، لاستضافة جاره اللدود على ملعب «سان سيرو» الذي كان مسرحاً لخسارة المنتخب الوطني أمام النرويج 1-4 في الجولة الختامية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في نهاية الأسبوع الماضي.

ويتقدم فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو بفارق نقطتين عن ميلان الثالث قبل المواجهة المنتظرة، إذ يأمل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قيادة إنتر للفوز على ميلان الذي يعوّل بدوره على الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي رفائيل لياو لإثبات قدرته في المنافسة على اللقب.

وفاز إنتر في 11 من مبارياته الـ12 الأخيرة في مختلف المسابقات، في حين تعود خسارته الوحيدة في هذه السلسلة أمام نابولي 1-3 في المرحلة الثامنة، قبل أن يعود ليفرض نفسه مرشحاً لإحراز اللقب.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة من الناحية الجماهيرية، ولها حسابات خاصة، إذ يترقبها عشاق الفريقين في العالم على أحر من جمر، لما تحمله عادة من ندية وتقلبات مجنونة في النتيجة، وغزارة الأهداف.