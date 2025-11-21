هدف متأخر ينهي رحلة المغرب في مونديال الناشئين

انتهى مشوار المنتخب المغربي عند حد دور الثمانية في بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما، بعد خسارته اليوم الجمعة أمام البرازيل بهدفين لهدف.

وسجل ديل هدف التقدم للبرازيل في الدقيقة 16 ثم تعادل زياد بهاء للمغرب من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واستمر التعادل حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، حيث سجل ديل هدفاً ثانياً قاد به البرازيل للتأهل إلى نصف النهائي.

وسيتقابل منتخب البرازيل مع البرتغال في الدور نصف النهائي، بعدما فاز الأخير على سويسرا بهدفين دون رد في وقت سابق اليوم.