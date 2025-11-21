إنجازان ينتظران محمد صلاح أمام نوتنغهام فورست

يستطيع اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تحقيق إنجازين في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال استضافة ليفربول لفريق نوتنغهام فورست ضمن منافسات الجولة الـ12 للدوري الإنجليزي الممتاز، يوم غد السبت.

وفي حال مشاركة صلاح في المباراة، سوف يصل إلى مباراته رقم 300 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، ليكون خامس لاعب بتاريخ النادي يصل إلى هذا الرقم، بعد جيمي كاراغر (508)، وستيفن جيرارد (504)، وجوردان هندرسون (360)، وسامي هيبيا (318).

ويحتاج صلاح إلى تسجيل أو صناعة هدف أمام نوتنغهام لينفرد بحمل رقم اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسهم صلاح في 276 هدفًا بالدوري الإنجليزي (188 هدفاً، 88 تمريرة حاسمة) مع ليفربول، ليكون الأكثر مساهمة بالتساوي مع واين روني أسطورة مانشستر يونايتد.

يشار إلى أن بداية الموسم الحال لم تكن مثالية عند النجم المصري، حيث سجل حتى الآن 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكان صلاح قد استطاع هز شباك نوتنغام فورست مرتين في الدوري الإنجليزي، خلال 5 مواجهات سابقة بينهما في الدوري الإنجليزي.