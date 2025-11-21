"كمبيوتر عملاق" يتوقع بطل كأس العالم 2026

توقع "كمبيوتر عملاق" حصول المنتخب الإنجليزي على لقب كأس العالم 2026، بعد فوزه على البرتغال في المباراة النهائية بهدف دون رد.

واستعان الكمبيوتر ببيانات متقدمة لمحاكاة نتائج القرعة ومباريات التصفيات والـ 104 مباريات في نهائي المونديال.

وتقام المباراة النهائية على ملعب نيويورك نيوجيرسي بتاريخ 19 يوليو 2026.

وتنبأ الكمبيوتر بوصول 3 منتخبات عربية إلى دور 32 هي: الأردن، والمغرب في المركز الثاني بمجوعتهما، والمنتخب المصري كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث.

وبحسب التوقعات، تودع الأردن البطولة بالخسارة برباعية أمام البطل منتخب إنجلترا، فيما تهزم إسبانيا المغرب بثنائية، وتخسر مصر أمام النرويج بثلاثة أهداف لهدف.

وتالياً توقعات الكمبيوتر العملاق منذ دور الـ 32 وحتى نهاية المونديال:

دور الـ 32:

كرواتيا 0-0 تركيا - تأهل كرواتيا بركلات الترجيح

فرنسا 2-0 اسكتلندا

المكسيك 0- 2 كندا

البرازيل 1-0 إيران

هولندا 2-0 النمسا

إنجلترا 4-0 الأردن

الدنمارك 1-0 كوريا الجنوبية

الأرجنتين 3-0 سويسرا

إسبانيا 2-0 المغرب

بلجيكا 2-1 أوروغواي

السنغال 1-1 أستراليا - تأهل أستراليا بركلات الترجيح

البرتغال 3-0 جنوب أفريقيا

ألمانيا 2-1 كولومبيا

الولايات المتحدة 1-2 إيطاليا

باراغواي 2-0 بنما

النرويج 3-1 مصر

دور الـ 16:

كرواتيا 0-2 فرنسا

كندا 0-3 البرازيل

هولندا 2-2 إنجلترا - إنجلترا تتأهل بركلات الترجيح

الدنمارك 2-4 الأرجنتين

إسبانيا 2-0 بلجيكا

أستراليا 1-3 البرتغال

ألمانيا 2-1 إيطاليا

باراغواي 1-2 النرويج

دور الـ 8:

فرنسا 2-1 البرازيل

إنجلترا 2-0 الأرجنتين

إسبانيا 2-2 البرتغال - تأهل البرتغال بركلات الترجيح

ألمانيا 1-1 النرويج - تأهل النرويج بركلات الترجيح

النصف نهائي:

إنجلترا 1-0 فرنسا

البرتغال 2-0 النرويج

النهائي:

إنجلترا 1-0 البرتغال