"الفيفا" يُخفي رونالدو من ملصق المونديال

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الرياضية العالمية حالة من الجدل، بعد نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" الملصق الدعائي لمونديال 2026 من دون ظهور أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي يقترب من المشاركة السادسة له في كأس العالم.

وقد أثارت خطوة "الفيفا" بوضع برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، ممثلاً للبرتغال بدلاً من كريستيانو، دهشة العديد من عشاق كرة القدم ومحبي "الدون". معتبرين أن الخطوة تعكس "تجاهلاً" غير مبرر لأحد أبرز أساطير كرة القدم الحديثة.

وزاد من حدة الجدل تضمين الملصق صوراً لعدد من أبرز نجوم اللعبة، بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والنرويجي إيرلينغ هالاند، وقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي، حيث لم تتوقف عاصفة الجدل بين مناصري رونالدو وميسي حتى بعد أن أعاد "الفيفا" نشر الملصق مُتضمناً "الدون"، إذ رأى كثيرون أن رونالدو يستحق تقديراً أفضل من ذلك، حتى وإن كانت لدى القائمين على "الفيفا" وجهة نظر مختلفة.

يُذكر أن كريستيانو رونالدو يستعد لقيادة البرتغال في بطولة كأس العالم 2026، التي تشارك فيها للمرة السابعة توالياً. وتمثل هذه البطولة المشاركة السادسة لرونالدو مع منتخب بلاده في المونديال، الذي تأهل إليه حتى الآن 42 منتخباً، وستقام مبارياته في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك خلال شهري يونيو ويوليو 2026.