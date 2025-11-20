برشلونة يعود إلى «كامب نو» في دوري الأبطال

أعلن نادي برشلونة أنه سيلعب مباراته القادمة في دوري أبطال أوروبا مع آينتراخت فرانكفورت الألماني على ملعب كامب نو، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن برشلونة سيعود أخيراً إلى ملعبه، بعد غد، لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، بعد أكثر من عامين، وكشف النادي، أمس، أنه يمكنه خوض مبارياته الأوروبية على ملعبه الشهير عندما يواجه فرانكفورت، في التاسع من ديسمبر المقبل، بعدما حصل على الرخصة المطلوبة لزيادة سعة الملعب، وستقام مباراة بلباو أمام 45 ألفاً و401 مشجع فقط، لاسيما أن أعمال التجديد لم تنتهِ بعد.

وبدأ العمل في تجديد الملعب، وزيادة سعته إلى 105 آلاف متفرج، في منتصف 2023.