كوراساو.. أصغر دولة تتأهل إلى كأس العالم

أصبحت كوراساو، الدولة الكاريبية الصغيرة، الدولة الأقل تعدادا للسكان تتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في حين حجزت هايتي مقعدها في البطولة للمرة الأولى منذ 52 عاما، إلى جانب بنما.

وانضمت المنتخبات الثلاثة المشاركة في تصفيات كوناكاكف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) إلى كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تستضيف نهائيات 2026 الصيف المقبل.

وحافظت كوراساو على المركز الأول ضمن المجموعة الثانية بتعادلها السلبي مع جامايكا في كينغستون، أول من أمس، لتصبح الدولة الأقل تعدادا للسكان تتأهل إلى كأس العالم (156 ألف نسمة).

وهي المشاركة الأولى في تاريخ هذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة الواقعة شمال فنزويلا.

وأنهى منتخب «الموجة الزرقاء» التصفيات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من ست مباريات، متقدما بنقطة واحدة على جامايكا.

وتُعد كوراساو أصغر دولة على الإطلاق تتأهل إلى كأس العالم، الذي سيتم توسيعه ليشمل 48 منتخبا العام المقبل للمرة الأولى.

وكانت إيسلندا، التي تأهلت إلى مونديال 2018 ويبلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة، أصغر دولة تتأهل سابقا.

وفي كوراساو أيضا، حجزت هايتي بطاقتها إلى النهائيات للمرة الثانية بعد عام 1974، بفوزها على نيكاراغوا 2-0. وبفضل هذا الفوز، وتعادل هندوراس سلبا مع مضيفتها كوستاريكا، تصدرت هايتي المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين عن هندوراس التي فشلت في التأهل إلى الملحق العالمي بفارق الأهداف المسجلة عن سورينام.

وستشارك هايتي في كأس العالم للمرة الثانية فقط بعد ظهورها الأول في نسخة 1974.

وحلّت بنما في صدارة المجموعة الأولى بعدما ختمت التصفيات بفوز على ضيفتها السلفادور 3-0، وستشارك في العرس الكروي للمرة الثانية بعد 2018.

وسيخوض منتخبا سورينام وجامايكا، أفضل منتخبان في المركز الثاني في كونكاكاف، الملحق العالمي في مارس، إلى جانب كل من العراق والكونغو الديموقراطية، وبوليفيا وكاليدونيا الجديدة، للمنافسة على بطاقتين إلى النهائيات.