مبابي يترك "الديوك".. ويلعب بادل تنس في دبي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي عن سفر النجم كيليان مبابي إلى دبي بعد انتهاء المباراة ضد أوكرانيا لأسباب طبية.

قالت إذاعة RMCsport إنه بعد رحلة طيران استغرقت حوالي 6 ساعات و40 دقيقة، شوهد المهاجم في فندق أتلانتس رويال وفي نادٍ للبادل مع مشاهير آخرين، منهم دادجو والأخوين هيرنانديز.

وتابعت: "بعد يوم من فوز فرنسا 4-0 على أوكرانيا، الذي ضمن لها التأهل، واستبعاده من مباراة الأحد الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2026 ضد أذربيجان (3-1)، سافر كيليان مبابي إلى دبي يوم السبت".

وأضافت: "كان ديدييه ديشامب قد أشار إلى إصابة مبابي بـ"التهاب في كاحله الأيمن" والذي "يتطلب فحوصات إضافية".

وزادت: "بعد أن أصدر المنتخب الفرنسي بياناً عقب فوزه برباعية نظيفة على أوكرانيا في ملعب بارك دي برانس يوم الخميس، سافر كيليان مبابي فوراً إلى دبي".

ونشر حساب Drikcfootball على إنستغرام فيديو لبطاقات أمتعة تحمل اسم قائد المنتخب الفرنسي بوضوح، على متن رحلة طيران الإمارات EK72 في 15 نوفمبر المغادرة من مطار باريس-شارل ديغول الساعة العاشرة صباحاً، متجهاً إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، نشر المغني دادجو قصة على إنستغرام يوم الإثنين، يظهر فيها مرتدياً ملابس رياضية مع أعضاء نادي "بادل وان".

وكتب ناصر غلام حسين: "شكراً لصديقنا وبطلنا كيليان مبابي على زيارته لنا اليوم".