حسرة المنتخب تزداد.. مباراة واحدة تفصل العراق عن المونديال

تلقى المنتخب الوطني صدمة جديدة بعدما تأكد بشكل رسمي تأهل منتخب العراق رسمياً إلى نهائي الملحق العالمي لتصفيات مونديال 2026.

وبات يفصل "أسود الرافدين" 90 دقيقة فقط عن التأهل إلى كأس العالم، بعد رحلة طويلة ومليئة بالتحديات في التصفيات، تجاوز خلالها "الأبيض"، الثلاثاء بفوزه 2-1 في البصر.

ويخوض العراق مباراة فاصلة واحدة في الملحق العالمي، تجمعه بأحد المنتخبات الأربعة المتنافسة على التأهل، وهي بوليفيا أو كاليدونيا الجديدة أو جامايكا أو سورينام، في مواجهة حاسمة ستقام على الأراضي المكسيكية.

ويمثل هذا اللقاء النهائي محطة فارقة في تاريخ الكرة العراقية، إذ سيكون المنتصر فيه حاضراً على أكبر منصات كرة القدم العالمية، مع ما يترتب على ذلك من فرص للاعبين لتسجيل أسمائهم في سجلات التألق الدولية. ويأمل المنتخب العراقي في ترجمة كل الجهود المبذولة خلال التصفيات إلى أداء متماسك يضمن له الفوز ويحقق حلم الملايين من المشجعين في الداخل والخارج.

وعلى الرغم من قوة المنافسين الأربعة المحتملين، فإن الجماهير العراقية تبدي تفاؤلها وثقتها في قدرة المنتخب على حجز بطاقة التأهل، مستندة إلى الأداء المستمر والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق في مراحل الملحق السابقة. وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي زخماً غير مسبوق من التشجيع والتوقعات حول هوية المنتخب الذي سيواجه العراق، في حين يترقب اللاعبون والجهاز الفني اليوم الحاسم بتركيز كامل، آملاً في تحويل حلم الوصول إلى المونديال إلى واقع ملموس.