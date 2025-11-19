رسمياً.. 9 مقاعد متبقية في كأس العالم 2026

مع اقتراب كأس العالم 2026، يزداد الحديث حول المنتخبات التي حجزت مقاعدها رسميًا في البطولة المنتظرة، والتي ستشهد توسعًا غير مسبوق لتضم 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المونديال. حتى الآن، تأكد تأهل 39 منتخبًا، فيما تبقى 9 بطاقات شاغرة ستحدد خلال التصفيات المقبلة في مختلف القارات.

في القارة الأمريكية الشمالية، تصدرت أمريكا والمكسيك وكندا المشهد بعد تألقهم في تصفيات الكونكاكاف، ليضمنوا حضورًا قويًا للمنطقة في النسخة القادمة. ومنطقة آسيا، شهدت تأهل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والأردن ونيوزيلندا، ليؤكدوا استمرارها كقوة صاعدة على الساحة العالمية.

القارة الجنوبية لم تخلف عن الساحة، حيث حجزت منتخبات الأرجنتين والبرازيل والإكوادور والأوروغواي وكولومبيا والباراغواي مقاعدها بجدارة، مستفيدة من تصفيات الكونميبول. بينما شهدت أفريقيا تأهل المغرب وتونس ومصر والجزائر وغانا والرأس الأخضر وجنوب أفريقيا، لتؤكد القارة السمراء قدرتها على المنافسة في المحافل العالمية.

أما المنتخبات العربية، فقد شهدت حضورًا مميزًا بعد تأهل قطر والسعودية والأردن ومصر وتونس والمغرب، ما يعكس تطور كرة القدم في المنطقة واستعدادها لتقديم أداء متميز في البطولة المقبلة.

القارة الأوروبية، كما هو متوقع، جاءت قوية، حيث ضمنت منتخبات فرنسا وإنجلترا وكرواتيا والبرتغال والنرويج وألمانيا وهولندا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا والنمسا وإسكتلندا مقاعدها، مستفيدة من تصفيات حادة ومنافسة قوية أثبتت جدارتها.

ويشير مراقبون إلى أن البطولة القادمة ستكون استثنائية نظرًا لعدد المنتخبات الكبير وتنوع المشاركات، ما سيخلق منافسة مفتوحة ومثيرة في جميع المراحل. وحتى الآن، تبقى 9 مقاعد شاغرة ستحدد الوجهة الأخيرة للمنتخبات المتأهلة، ومن المتوقع أن تشهد تصفيات ساخنة ومباريات حاسمة بين المنتخبات المتنافسة على فرصة الظهور في أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

مع اقتراب انطلاق البطولة، تزداد التكهنات حول كيفية توزيع الفرق في المجموعات، والتحديات التي ستواجه المنتخبات الجديدة والقديمة على حد سواء. كأس العالم 2026 يعد بأن يكون نسخة استثنائية ومليئة بالمفاجآت، وسيظل عشاق كرة القدم على موعد مع إثارة لا تنتهي.