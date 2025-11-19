لامين جمال الأكثر تعرّضاً للإهانات عبر «التواصل الاجتماعي»

أصدر المرصد الإسباني للعنصرية وكراهية الأجانب (أوبيراكس) تقريراً لقياس مظاهر الكراهية ونتائج ذلك، من خلال مراقبة طريقة عمل منصات التواصل الاجتماعي في إسبانيا.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن التقرير ذكر أن لاعب برشلونة، لامين جمال، تلقى أكثر من 60% من الإهانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدير «أوبيراكس»، توماس فيرنانديز، إنه لاحظ وجود مصطلحات معينة تسيء إلى اللاعب، في إشارة إلى لون بشرته أو أصول عائلته، وإن ذلك يعدّ دافعاً للكارهين له للحكم عليه.

ويحتل نجم ريال مدريد، البرازيلي فينسيوس المركز الثاني، حيث تعرض لـ29% من الإهانات، ويأتي خلفه زميله في الفريق كيليان مبابي بنسبة 3%، ويوجد لاعبون آخرون مثل نيكو ويليامز وشقيقه إينياكي وإبراهيم دياز بنسبة 2%.

لكن الدراسة أشارت إلى أن الأمر لم يقتصر على اللاعبين فقط، بل امتد أيضاً ليشمل الفرق المختلفة في الدوري الإسباني، ويحتل ريال مدريد المركز الأول بنسبة 34%، ويأتي خلفه غريمه التقليدي برشلونة بنسبة 32%، وفي مفاجأة كبرى نال فريق بلد الوليد نسبة 17%، ويأتي خلفه بلنسية بنسبة 8%، وأتلتيك بلباو بنسبة 6%، وريال سوسيداد 5%، وأتلتيكو مدريد بنسبة 4%.