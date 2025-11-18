ناغلسمان يكشف سبب استبعاد اللبناني الأصل "الملا" من منتخب ألمانيا

شرح المدرب يوليان ناغلسمان سبب استبعاده الجناح اللبناني الأصل سعيد الملا عن التشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026 الإثنين ضد سلوفاكيا (6-0)، بعدما استدعى ابن الـ19 عاما للمرة الأولى إلى "دي مانشافت" الذي ضمن تأهله إلى النهائيات.

واستدعي الملا إلى التشكيلة لأول مرة وكان جالسا على مقاعد البدلاء في الفوز على لوكسمبورغ 2-0 الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، لكنه استبعد نهائيا عن الفريق في مباراة الإثنين التي استعرضت فيها ألمانيا في لايبزيغ وحسمت بطاقتها إلى النهائيات.

وأفاد ناغلسمان بأنه أرسل الملا للانضمام إلى منتخب تحت 21 عاما استعدادا لمباراة الثلاثاء ضد جورجيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا للشباب ليس بسبب أدائه في التمارين، موضحا بشأن جناح كولن الشاب "لقد ترك انطباعا جيدا. أنا على تواصل وثيق مع توني دي سالفو (مدرب منتخب ألمانيا لتحت 21 عاما). إنه سعيد بلاعبيه عندما يتمكنون من إثبات أنفسهم مع المنتخب الأول. لكن مهمته ليست مثالية".

واعتبر أن الملا لا يزال في التاسعة عشرة من عمره وهناك بطبيعة الحال مجالات يمكن له أن يتطور فيها، مضيفا "قام سعيد بعمل جيد. علينا دائما أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، لأنها كانت تجربته الأولى معنا، ولم يتدرب كثيرا هنا. إنه متواضع وجريء في آن واحد".

ورأى أنه "يجب أن يصبح لاعبا أساسيا في كولن، وأن يمتلك الطموح اللازم لمعالجة جوانب التحسين التي أشرنا إليها أنا ومدربه في الفريق. عندها ستتاح له أيضا فرصة ترك بصمة مع المنتخب الوطني".

وقرر ناغلسمان منح الملا فرصة الانضمام إلى المنتخب الأول رغم أنه لم يخض أكثر من تسع مباريات في الدوري الألماني مع فريقه كولن الذي عاد هذا الموسم إلى "بوندسليغا"، لكنه سجل فيها أربعة أهداف.