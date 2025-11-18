السائق بياستري يفوز بأرفع جائزة رياضية في أستراليا

أحرز السائق أوسكار بياستري، المتوج بتسعة سباقات في بطولة العالم للفورمولا واحد، جائزة "دون"، أرفع وسام رياضي في أستراليا، واصفا الأمر بأنه "امتياز كبير".

دخل ابن الرابعة والعشرين نادي النخبة هذا الموسم، ويسعى أن يصبح ثالث أسترالي يحرز لقب بطولة العالم بعد جاك برابهام وألن جونز.

ويواجه بياستري منافسة شرسة، إذ فقد صدارة الترتيب في جائزة مكسيكو الشهر الماضي، ويتأخر الآن بفارق 24 نقطة عن زميله في فريق ماكلارين، البريطاني لاندو نوريس، مع تبقي ثلاثة سباقات.

وكُرّم بياستري مساء الخميس في مسقط رأسه ملبورن خلال حفل جوائز قاعة مشاهير الرياضة الأسترالية، التي تكرّم الرياضي أو الفريق الذي ألهم الأمة أكثر من غيره خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وتحمل جائزة "دون" اسم أسطورة الكريكيت الأسترالي دونالد برادمان.

وقال بياستري "الفوز بجائزة تحمل اسم السير دونالد برادمان هو امتياز كبير".

أضاف "كل شخص في أستراليا يعرف تماما ما يمثله برادمان والإرث الذي تركه في الرياضة الأسترالية، لذا لا يغيب عني مدى أهمية هذه الجائزة".

وتابع: "من الرائع دائما أن نمثل بلادنا على الساحة العالمية ونحقق نتائج جيدة لأنفسنا".

ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة: إيان ثورب، كاثي فريمان، آدم سكوت، آشلي بارتي، وفريق كرة القدم النسائي الأسترالي.

أما جائزة "داون" الأخرى، التي تحمل اسم السباحة الأسطورية داون فريزر وتكرّم الأفراد أو الفرق أو المؤسسات التي غيّرت الرياضة نحو الأفضل، فقد فازت بها بطلة العالم سبع مرات في ركوب الأمواج، لاين بيتشلي.

وقد أحرزت بيتشلي لقبها العالمي الأول في سن الـ26، قبل أن تهيمن على الرياضة بين عامي 1998 و2003، محققة ستة ألقاب متتالية، وهو إنجاز غير مسبوق في ركوب الأمواج.

وقالت بيتشلي "عندما انضممت إلى الجولة الاحترافية عام 1990، صُدمت من حال رياضة ركوب الأمواج النسائية، وقررت تغيير مسارها".

وأضافت "من خلال التنازلات والتضحيات والمعارك، حققنا المساواة في الأجور عام 2018. الآن يمكن للنساء أن يطمحن حقا إلى أن يُنظر إليهن ويُحترمن في بيئة كانت يوما ما حكرا على الرجال".