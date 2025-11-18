ريال مدريد للبيع.. تعرف على السعر المبدئي

ذكرت صحيفة "البايس" أن إدارة ريال مدريد تعكف على بيع أسهم النادي لمستثمرين خارجيين.

قالت: "يدرس ريال مدريد بيع ما يصل إلى 10٪ من أسهم النادي لمُستثمر خارجي".

وتابعت: "فلورنتينو بيريز يقترح إدخال مستثمر بحصة بين 5‑10٪ في النادي، مع الحفاظ على 90‑95٪ المتبقية في يد الأعضاء".

مشيرة إلى أن بإمكان أعضاء "الملكي" بيع عضويتهم أو حصتهم مقابل حوالي 100 ألف دولار.

وذكرت أن التقييم المبدئي لقيمة النادي قُدّر بأكثر من 10 مليار يورو حسب بيريز.

وشددت أن الخطة تتضمّن إنشاء "كيان جديد" ضمن إطار النادي لضمان أن المستثمر لا يحصل على حق تصويت قوي، والمشاركة تظل خاضعة لرقابة الأعضاء. تحتاج هذه الخطوة إلى استفتاء بين الأعضاء، ما يعني أن الأمر ليس حتمياً بل ما زال قيد النقاش.

من جانبها قالت شبكة "سير" "النادي لديه خططه المستقبلية لا تشمل تحويل النادي إلى شركة رياضية مساهمة".

مشددة على أن الملكية ستظل في يد الأعضاء كما هي الآن.

ويهدف ريال مدريد من أي خطوة استثمارية مُستقبلية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية. هذا سيكون بدون المساس بنموذج الملكية التقليدي الذي يميّز النادي منذ تأسيسه.