الهلال السعودي يشعل أزمة جديدة بين مبابي وباريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "أونز مونديال" الفرنسية، عن تفجر نزاع قضائي بين نادي باريس سان جيرمان ومهاجمه السابق كيليان مبابي (لاعب ريال مدريد الحالي)، تتجاوز قيمته الإجمالية 420 مليون يورو، وذلك على خلفية نهاية علاقتهما التعاقدية.

ويطالب النادي الباريسي بتعويض مالي ضخم قدره 180 مليون يورو من مبابي، بدعوى "خسارة الفرصة" التي مُني بها النادي نتيجة رفض اللاعب الموافقة على عرض انتقال ضخم قُدم له في يوليو 2023.

في المقابل، يطالب مبابي النادي بمبلغ 240 مليون يورو، كتعويض عن إعادة تصنيف عقده ومستحقات لم تُدفع، بالإضافة إلى تعويض عن "المضايقات الأخلاقية" التي يقول إنه تعرض لها في نهاية فترة تعاقده مع النادي.

وأكدت المحامية الرئيسية لمبابي، دلفين فيرهيدن، أمام محكمة العمل في باريس، أن موكلها تعرض لـ"ضغوط هائلة" من جانب باريس سان جيرمان بسبب رفضه تجديد عقده حتى عام 2025.

وأشارت فيرهيدن إلى أن مبابي عاش "فترة مروعة" عندما تم تهديده بالاستبعاد من اللعب إذا لم يجدد، منتقدةً تصرف النادي الذي "يعتقد أن كل شيء يمكن شراؤه".

كما شددت على أن عرض النادي السعودي البالغ 300 مليون يورو، والذي قُدم في يوليو 2023، لم يُعرض على موكلها للموافقة، علماً بأن تقارير صحافية سابقة كانت قد حددت أن النادي المعني بهذا العرض هو الهلال.

ويطالب مبابي بمبلغ 55 مليون يورو بشكل خاص تتعلق بالمكافآت والرواتب غير المدفوعة، فيما يقدّر محاموه أن المبلغ المستحق يمكن أن يصل إلى 240 مليون يورو إذا تم تحويل عقده محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية التي لحقت به.