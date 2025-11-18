نيمار يستحوذ على إرث بيليه مقابل 18 مليون دولار

كشف موقع يو أو إل البرازيلي أن الشركة المملوكة لوالد نيمار جونيور، مهاجم نادي سانتوس، قد استحوذت على حقوق العلامة التجارية الكاملة للأسطورة الراحل بيليه، حيث تمت الصفقة بمبلغ قدره 18 مليون دولار أميركي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة الأربعاء المقبل، الذي يصادف ذكرى الهدف الألف لبيليه.

ذكر المصدر أن المفاوضات سارت بسلاسة، خاصة وأن العلامة التجارية لبيليه لم يتم استغلالها بالكامل منذ وفاته في ديسمبر 2022.

ويشمل هذا الاستحواذ:

حقوق استخدام صورة واسم بطل العالم لثلاث مرات.

حقوق ترخيص البضائع والأرشيفات التاريخية والأصول الأخرى المتعلقة بالأسطورة.

وسجل نيمار 3 أهداف فقط في 16 مباراة مع سانتوس في الدوري البرازيلي خلال موسم الجاري، حيث يحتل حالياً المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بعد 33 جولة.