مدرب نيجيريا يتهم الكونغو الديمقراطية بـ «الشعوذة»

اتهم مدرب منتخب نيجيريا، إريك تشيل (48 عاماً)، أحد أعضاء منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بممارسة «الشعوذة»، بعدما تبخرت آمال فريقه في التأهل لكأس العالم 2026 بالخسارة في ركلات الترجيح (3-4) بعد التعادل (1-1)، في نهائي الملحق الإفريقي على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط.

وانتهت المباراة بالتعادل (1-1) بعد الوقتين الأصلي والإضافي، ليحجز منتخب «الفهود» مكانه في الملحق العالمي المقرر في المكسيك مارس 2026 ويضم ستة منتخبات.

وفي تصريحاته للصحافيين بعد المباراة، قال تشيل إن أحد أعضاء منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية «مارس الشعوذة مراراً وتكراراً».