صلاح وحكيمي ينافسان أوسيمين على "البالون دور" الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في القارة لعام 2025، حيث شهدت الترشيحات هيمنة غير مسبوقة للكرة المغربية على أغلب الفئات، سواء على مستوى اللاعبين، المدربين، المنتخبات أو الأندية، مما يؤكد صدارة المغرب الحالية للساحة الكروية الإفريقية.

وشهدت القوائم النهائية ترشيح عدد كبير من اللاعبين والمدربين المغاربة، أبرزهم:

أفضل لاعب للعام (رجال): يتنافس على الجائزة الكبرى النجم المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، وهداف ليفربول المصري محمد صلاح، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين (غلطة سراي).

أفضل حارس مرمى (رجال): يتنافس النجمان المغربيان ياسين بونو (الهلال السعودي) ومنير المحمدي (نهضة بركان) مع الجنوب أفريقي رونواين ويليامز (ماميلودي صنداونز).

أفضل لاعب داخل القارة (رجال): يمثل المغرب اللاعب محمد الشيبي (بيراميدز) و أسامة المليوي (نهضة بركان)، إلى جانب فيستون ماييلي (بيراميدز).

أفضل لاعبة (سيدات): تتواجد النجمتان المغربيتان غزلان الشباك (الهلال) وسناء مسعودي (الجيش الملكي)، إلى جانب النيجيرية راشدات أجيباد (باريس سان جيرمان).

أفضل مدرب (رجال): يتنافس مدرب المنتخب الأول، وليد الركراكي، مع مدرب منتخب الشباب (تحت 20 عاماً)، محمد وهبي، بالإضافة إلى روبيستا (الرأس الأخضر).

أفضل لاعبة شابة (سيدات): ترشحت المغربية ضحى المدني (الجيش الملكي).

أفضل لاعب شاب (رجال): ترشح المغربيان عبد الله وزان (أياكس) و عثمان ماعمة (واتفورد).

لم تقتصر الهيمنة على الأفراد فقط، بل شملت المؤسسات الكروية:

أفضل نادٍ (رجال): ترشح النادي المغربي نهضة بركان إلى جانب بيراميدز المصري وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

أفضل منتخب وطني (رجال): ترشح المنتخب المغربي الأول ومنتخب المغرب تحت 20 عاماً، إلى جانب منتخب الرأس الأخضر.

أفضل منتخب وطني (سيدات): ترشح المنتخب المغربي بجانب غانا ونيجيريا.

أهداف مغربية مرشحة لجائزة الأجمل

شهدت قائمة المرشحين لجائزة "هدف العام" حضوراً قوياً لثلاثة أهداف مغربية: هدف غزلان الشباك (ضد نيجيريا)، وهدف أسامة المليوي (ضد مدغشقر)، وهدفي عبد الله وزان (تحت 17 عاماً ضد تنزانيا).

وكشف "كاف" في وقت سابق أن حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2025 سيُقام يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت أبوظبي.