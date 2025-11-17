«ويفا» يعاقب مرسيليا «المشاغب»

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) معاقبة مرسيليا الفرنسي على خلفية أحداث شغب وقعت خلال مباراته مع ضيفه أتالانتا الإيطالي (0-1) في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن مرسيليا عوقب بإغلاق جزئي للمدرج الجنوبي في ملعب فيلودروم، خلال مباراته المقبلة في المسابقة مع نيوكاسل الإنجليزي.

كما فرض «ويفا» غرامات مالية على مرسيليا بلغ مجموعها أكثر من 71 ألف يورو، بسبب الألعاب النارية، وإلقاء المقذوفات واستخدام الليزر، وأضاف أنه تم إيقاف مدرب حراس المرمى ألكسندر سالفا لمباراتين، «لإهانة أحد الحكام أو استخدام ألفاظ مسيئة تجاهه».