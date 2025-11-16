«ويفا» يعاقب مرسيليا بعد أحداث شغب مباراته مع أتالانتا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السبت عن معاقبة مرسيليا الفرنسي على خلفية أحداث شغب وقعت خلال مباراته ضد ضيفه أتالانتا الإيطالي (0-1) في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الخامس من الشهر الجاري.

وأوضح الاتحاد القاري في بيان على موقعه الرسمي للجنة الانضباط التابعة له أن مرسيليا عوقب بإغلاق جزئي للمدرج الجنوبي في ملعب فيلودروم خلال مباراته القادمة في المسابقة ضد نيوكاسل يونايتد الانكليزي في 25 نوفمبر الجاري.

كما فرض (ويفا) غرامات مالية عدة الى مرسيليا بلغ مجموعها أكثر من 71 ألف يورو بسبب الألعاب النارية، إلقاء المقذوفات واستخدام الليزر.

وأضاف ويفا أنه تم إيقاف مدرب حراس المرمى ألكسندر سالفا لمباراتين "لإهانة أحد الحكام أو استخدام ألفاظ مسيئة تجاهه" خلال الهزيمة أمام أتالانتا والتي جاءت في ختام المباراة عقب حادثة مثيرة للجدل.