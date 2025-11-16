منتخب مصر يثير قلق الأهلي على زيزو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة أحمد سيد (زيزو) جناح الأهلي، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، وصلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي.

وشارك زيزو أساسياً في خسارة "الفراعنة" 0-2 أمام أوزبكستان الجمعة في كأس العين الدولية الودية المقامة في أبوظبي، قبل أن يخرج من الملعب في الدقيقة 59، فيما دخل محسن بديلاً بعدها بتسع دقائق، ولم يشارك فتحي في المباراة.

وقال الاتحاد المصري في بيان عبر موقعه على الإنترنت "كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول عن التشخيص المبدئي لثلاثي منتخب مصر حمدي فتحي وزيزو وصلاح محسن".

وأضاف البيان أن فتحي يعاني من إصابة في عضلات الساق، بينما تعرض زيزو لإصابة في الأوتار المحيطة بالركبة، ويعاني محسن من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وستلعب مصر أمام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث في الدورة الودية التي تضم أيضاً إيران وأوزبكستان.