"لاعب ريال مدريد يقترب بقوة من الرحيل في "الميركاتو الشتوي

توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق يقضي بانتقال لاعبه البرازيلي إندريك إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن إندريك سينتقل إلى ليون على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم، وينتظر أن تنهي إدارة الناديان التفاصيل الأخيرة للاتفاق على الصفقة.

واختار إندريك التوجه إلى ليون، كون النادي تعاقد مع الأوروغوياني ساتريانو، لكنه لم يقدّم المستوى المنتظر، كما تعرّض أبرز عناصره الهجومية، فوفانا، للإصابة، ما يمنحه فرصة للدخول مباشرة إلى التشكيل الأساسي في الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي الذي يشارك فيه ليون.

ويتطلع ريال مدريد إلى منح اللاعب خبرة إضافية ودقائق لعب أكثر، كونه الخيار الثالث في مركز المهاجم الصريح بعد الفرنسي كيليان مبابي الذي يسجل ارقاماً قياسية، واللاعب الإسباني الواعد غونزالو غارسيا.

وينتظر الناديان لحين فتح السوق في الأول من يناير لإتمام الصفقة، ولم يتم التوقيع بعد، خوفاً من حدوث إصابة في هجوم النادي الملكي تغير الحسابات.

وبينت الصحيفة أن ريال مدريد وضع شرطاً بقدرته على استدعاء إندريك في أي وقت حال حدوث أي إصابة مؤثرة في الفريق، علماً أنه قدم تسهيلات مالية كبيرة لإتمام الصفقة، لحماية الاستثمار البالغ 50 مليون يورو الذي دفعه النادي في صفقة انتقال اللاعب، ويريد منحه فرصة اللعب بصورة أكبر.

وذكر التقرير أن البرتغالي فونسيكا، مدرب أولمبيك ليون، كان عاملاً حاسماً في إقناع إندريك بأن الانتقال إلى فرنسا هو الخيار الأفضل له.

يذكر أن إندريك في موسمه الأول مع ريال مدريد أثبت قدراته التهديفية العالية، وسجل 4 أهداف في 847 دقيقة لعب، بمعدل هدف كل 121 دقيقة.