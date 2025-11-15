بيريز يتنحى عن ريال مدريد في 2026

كشف الصحافي الإسباني بيبي ألفاريز عبر منصة "إكس" عن خبر مفاجئ يخص مستقبل ريال مدريد، حيث أكد أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز قرر التنحي عن منصبه العام المقبل، على الرغم من أن ولايته الرئاسية لا تنتهي إلا في عام 2028.

وأشار ألفاريز إلى أن هذا القرار نابع من رغبة بيريز في ضمان أن تكون عملية الخلافة "منظمة ومرتبة".

وأكد المصدر أن بيريز يسعى لتنفيذ عملية تسليم سلسة للسلطة، بغض النظر عما إذا كان أعضاء النادي سيدعمون أو يعارضون فكرة إجراء استفتاء حول شروط الترشح للرئاسة.