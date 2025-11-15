أنغولا تقرب ميسي من الهدف الـ 900

شهدت العاصمة الأنغولية لواندا، فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الأنغولي في مباراة ودية أقيمت على ملعب "11 دي نوفميرو"، وذلك في لقاء وصفته الصحف الإسبانية بـ"الغريب" لأسباب تنظيمية ومالية.

قاد الأسطورة ليونيل ميسي الأرجنتين لتحقيق الفوز، حيث تألق بتقديم تمريرة حاسمة لزميله لاوتارو مارتينيز الذي افتتح التسجيل، ثم سجل ليو هدفه الشخصي في الدقيقة 85 من اللقاء، مما يجعله يقترب حالياً بخمسة أهداف فقط من الوصول إلى حاجز الـ900 هدف في مسيرته الكروية.

لم تقتصر أهمية المباراة على الجانب الرياضي، حيث سبقتها طقوس رمزية وسياسية بحضور رئيس أنغولا، الذي كرم ميسي وقائد منتخب أنغولا بجائزة خاصة احتفالاً بالذكرى الخمسين لاستقلال البلاد، فيما كشفت التقارير أن هذه المباراة الودية حققت عائدات ضخمة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بلغت سبعة ملايين دولار أمريكي، وشهد اللقاء كذلك تسجيل أول ظهور دولي لعدة لاعبين جدد في صفوف الأرجنتين.