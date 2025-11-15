مدرب إيرلندا يتبرأ من «طرد رونالدو»

نفى مدرب منتخب إيرلندا، الآيسلندي هيمير هالغريمسون، أي علاقة له بالبطاقة الحمراء التي نالها النجم كريستيانو رونالدو، معتبراً أن الأخير أخطأ في لومه على طرده في المباراة التي خسرتها البرتغال ضمن تصفيات مونديال 2026.

وتبادل رونالدو، بعض الكلمات مع هالغريمسون، عقب طرده في الدقيقة 61، بعدما قام بضرب لاعب إيرلندا بمرفقه خلال الخسارة 0-2.

وكان رونالدو صرّح قبل المباراة بأن مدرب إيرلندا حاول الضغط على الحكم من خلال المطالبة بعدم التأثر بنجوميته.

ومع تأخر فريقه بهدفين في الشوط الثاني، عمد رونالدو إلى ضرب المدافع دارا أوشيا بمرفقه في ظهره داخل منطقة الجزاء، ليرفع الحكم بوجهه البطاقة الصفراء قبل أن يلغيها ويشهر الحمراء بعد العودة إلى «الفار».

وقال هالغريمسون أمام الصحافيين: «لقد أثنى عليّ، لأني ضغطت على الحكم، لكن اسمعوا، لم يكن لي علاقة بالأمر، بل كان تصرفه على أرض الملعب هو ما كلّفه البطاقة الحمراء»، وأضاف: «لا علاقة لي بالأمر إلّا إذا تدخلت في أفكاره». وتابع: «أعتقد أن هذه كانت مجرد لحظة سخرية منه».

وقد يغيب رونالدو عن بداية كأس العالم إذا تأهلت البرتغال، وذلك يتوقف على مدة إيقافه.