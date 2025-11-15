رشق رئيس الاتحاد الإسباني السابق بالبيض في حفل إطلاق كتابه

تعرّض الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، للرشق بالبيض من قِبل عمه، خلال حفل تقديم كتابه الجديد في العاصمة مدريد.

ودِين روبياليس بالتحرش بنجمة كرة القدم جيني هيرموسو (35 عاماً)، خلال حفل تتويج المنتخب بكأس العالم للسيدات، وبدا أنه تلقى ضربة على ظهره ببيضة، حيث رمى رجل، ادعى روبياليس، أنه عمه، ثلاث بيضات باتجاهه.

وقال روبياليس (48 عاماً): «اكتشفت أنه عمي، لويس روبن.. هو في عمري نفسه».

وأضاف «لقد رشقني بالبيض، لأنه شخص مختل عقلياً، ولا أعتقد أن هناك أي مبرر لذلك».

وحاول روبياليس مطاردة عمه قبل أن يوقفه أشخاص آخرون في حفل تقديم كتابه «قتل روبياليس».

وكان روبياليس قد غُرِّم 10 آلاف و800 يورو (12 ألفاً و500 دولار) بسبب واقعة حفل توزيع الميداليات، بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في سيدني في أغسطس 2023.

وأجبرت واقعة التحرش روبياليس على التخلي عن منصبه، كما أدت إلى منعه من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لثلاث سنوات، وأغرقت الاتحاد في فترة طويلة من الاضطرابات.