فرنسا تتأهل إلى كأس العالم للمرة الـ 17

بلغ المنتخب الفرنسي نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الـ17 والثامنة توالياً في تاريخه، بعد فوزه الساحق على ضيفه الأوكراني 4-0 في «بارك دي برانس»، ضمن الجولة التاسعة من المجموعة الرابعة في التصفيات الأوروبية. وتناوب على تسجيل رباعية فرنسا كيليان مبابي (55 من ركلة جزاء و83) وميكايل أوليسيه (76) والبديل أوغو إيكيتيكيه (88).

ورفعت فرنسا رصيدها إلى 13 نقطة في المركز الأول ضامنة التأهل المباشر، أمام آيسلندا الثانية برصيد سبع نقاط بعد فوزها على مضيفتها أذربيجان متذيلة الترتيب 2-0، فيما تحتل أوكرانيا المركز الثالث بالرصيد ذاته، ولكن بفارق الأهداف.