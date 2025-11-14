محمد صلاح يغادر الملعب من «الباب الخلفي» بعد الخسارة أمام أوزبكستان في بطولة العين الدولية

غادر نجم المنتخب المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، الدولي محمد صلاح استاد هزاع بن زايد عبر الممر الخلفي بعد انتهاء المباراة الودية التي خسرها منتخب "الفراعنة" أمام أوزبكستان بهدفين نظيفين في بطولة العين الدولية المقامة حاليا في مدينة العين.

واعاد خروج محمد صلاح من الباب الخلفي الأذهان إلى الطريقة نفسها التي كان قد غادر بها النجم بالرازيلي نيمار حينما قاد فريقه الهلال السعودي أمام العين في دوري المجموعات لبطولة دوري ابطال أسيا النخبة.

وجاء خروج صلاح من الممر غير المخصص للاعبين لتجنّب الازدحام والالتفاف الإعلامي المكثّف حوله، خصوصاً بعد الخسارة التي تلقاها منتخب "الفراعنة.