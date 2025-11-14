منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان بثنائية في كأس العين الدولية

تغلب منتخب أوزبكستان لكرة القدم على نظيره المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد هزاع بن زايد في افتتاح بطولة كأس العين الدولية.

وتقدم المنتخب الأوزبكي بهدف مبكر بعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة أحرزه أوستون أورونوف الذي راوغ الدفاع لينفرد بالحارس محمد صبحي ويسدد كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وضاعف الأوزبكيون النتيجة في الدقيقة 43 عن طريق أورونوف الذي استغل تمريرة طولية وراوغ صبحي لدى خروجه من المرمى ثم توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك.

ودفع مدرب مصر حسام حسن بعدد من الوجوه الجديدة من مقاعد البدلاء بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التجربة الودية لتحقيق التجانس بين مختلف عناصر المنتخب.

ويلتقي منتخب أوزبكستان في النهائي مع منتخب إيران بينما يلتقي "الفراعنة" مع منتخب الرأس الأخضر في مباراة تحديد المركز الثالث.