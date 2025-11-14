لاعب مصري ينافس لامين جمال وديكلان رايس على جائزة عالمية

ينافس لاعب الزمالك المصري عمرو ناصر 10 لاعبين آخرين أبرزهم لامين جمال جناح برشلونة الإسباني، وديكلان رايس لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، في سباق الفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2025.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، القائمة النهائية للأهداف المرشحة للفوز بالجائزة، وعددها 11 هدفاً.

وسجل ناصر الهدف بضربة مقصية في مرمى الأهلي عندما كان يدافع عن ألوان نادي فاركو، خلال الموسم الماضي من بطولة كأس عاصمة مصر.

كما برز ضمن المرشحين هدف الإيطالي أليساندرو ديولا مع كالياري في مرمى فينيسيا خلال مايو الماضي، إلى جانب هدف البرازيلي أليراندو بقميص فيتوريا أمام كروزيرو، وهدف المكسيكي بيدرو دي لافيغا لاعب كروز أزول في شباك سياتل ساوندرز خلال بطولة أبطال أميركا الشمالية.

وضمت القائمة كذلك هدف الأرجنتيني سانتياغو مونتيل لاعب إندبيندينتي في مرمى ريفادافيا، وهدف كارلوس أورانتيا لاعب كويريتارو في شباك أطلس بالدوري المكسيكي، إضافة إلى هدف لوكاس ريبيرو لاعب صنداونز الجنوب إفريقي في شباك بوروسيا دورتموند خلال كأس العالم للأندية.

كما ترشح أيضاً هدف رزقي ريدهو لاعب بيرسيجا جاكرتا في مرمى أريما بالدوري الإندونيسي، وهدف كيفن رودريغيز لاعب قاسم باشا في شباك ريزه سبور ضمن الدوري التركي.

يذكر أن اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي سبق له أن توج بالجائزة عام 2018، عندما سجل هدفاً رائعاً في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.