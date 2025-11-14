وفاة نجم الزمالك محمد صبري في حادث سير مأساوي

توفي اليوم الجمعة محمد صبري، لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج في قناة النادي الأبيض، في حادث سير مأساوي وقع بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، عن عمر يناهز 51 عاماً.

وذكرت مصادر أمنية أن الحادث وقع أثناء قيادة صبري لسيارته في أحد الطرق الجانبية، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم مباشرة بجدار مبنى قيد الإنشاء، ما أدى إلى وفاته على الفور.

واحتفل الراحل محمد صبرى، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في أبريل الماضي بعيد ميلاده الـ51، لاسيما أنه من مواليد 7 أبريل 1974، فى مدينة بلبيس بالشرقية، وكانت أول مباراة له مع الفريق الأول تحت قيادة الراحل محمود الجوهرى عام 1994، وتمكن صبرى من إحراز هدف صاروخى فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب النيجيرى إيمانويل أمونيكى، وكرر صبرى الأمر فى موسم 98-99 بهدف رائع فى شباك الحضرى حارس الأهلي حتى لقب بالمدفعجى.

ونجح صبرى فى حصد 15 بطولة مع الفارس الأبيض منذ عام 1993 حتى عام 2003 حيث توج ببطولة الدورى المصرى مرتين وكأس مصر مرتين وبطولة دورى أبطال أفريقيا ثلاث مرات، وكأس السوبر المصرى ثلاث مرات، بالإضافة إلى بطولة كأس الكؤوس مرة، والسوبر الأفريقى ثلاث مرات وبطولة الأفرو آسيوى.

وشارك صبرى مع جيل تاريخى بالزمالك بالتسعينيات، أبرزهم أحمد الكأس وأيمن منصور وقاسى سعيد وعفت نصار وخالد الغندور وإسماعيل يوسف وحازم إمام ونادر السيد.

ورحل صبرى عن صفوف الزمالك عقب 13 عاماً داخل جدران الأبيض، لينتقل إلى صفوف كاظمة الكويتي على سبيل الإعارة، ثم لعب في صفوف الاتحاد السكندرى قبل أن يعتزل كرة القدم.