سعودية تتحدى مصرية على حلبة دوري المقاتلين.. تعرف إلى موعد ومكان النزال

يترقب عشاق الألعاب القتالية مواجهة السعودية هتان السيف مع المصرية هايدي أحمد بمدينة الخبر في الخامس من ديسمبر المقبل في نهائيات دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتحمل المواجهة طابعا خاصا لكونها أول نزال احترافي بمسيرة المقاتلة السعودية هتان السيف في عالم الاحتراف، في وقت شقت البطلة المصرية طريقها للعالمية وتأمل المضي قدماً في رياضة فنون القتال المختلطة.

وعبّرت هتان السيف في المؤتمر الصحافي الذي عُقد عبر تقنية «الزوم» عن سعادتها بخوض النزال أمام الجمهور السعودي، مشيرة إلى أن دعم المشجعين المحليين يمنحها حافزاً إضافيًا داخل الحلبة

وقالت: «انتقالي إلى فئة المحترفين جاء بعد دراسة دقيقة وتنسيق مع فريقها الفني»، مؤكدة أنها أنهت مؤخراً معسكرا تدريبيا مكثفا في تايلاند ركز على تطوير الجوانب الفنية والذهنية.

من جهتها، أكدت المقاتلة المصرية هايدي أحمد جاهزيتها الكاملة للمواجهة، مشيرة إلى أنها بدأت مسيرتها في رياضة الملاكمة قبل الانتقال إلى فنون القتال المختلطة (إم إم إيه)، وتمتلك سجلا احترافيا يتضمن ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة.

وقالت هايدي: «أعرف أن هتان السيف بطلة العالم في المواي تاي، وأحترم إنجازاتها، لكنني أستعد بخطة واضحة وواثقة في قدراتي».

