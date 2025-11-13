السد القطري يتعاقد مع المدرب المخضرم مانشيني

أعلن نادي السد القطري عبر حسابه الرسمي في "إكس"، اليوم الخميس عن تعيين المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مدرباً للفريق الأول خلفاً للإسباني فيلكس سانشيز الذي أقيل عن منصبه في أكتوبر الماضي بسبب النتائج السلبية.

وكان مانشيني قد رحل عن تدريب منتخب السعودية في أكتوبر 2024، بعد نحو عام واحد دون أن يقدم الصورة الفنية المتوقعة في ذلك الوقت على الرغم من أنه سبق له أن تولى قيادة منتخب إيطاليا لمدة خمس سنوات، قاد خلالها "الآزوري" للفوز بكأس أمم أوروبا 2021 قبل أن يستقيل من منصبه في أغسطس 2023.