الكشف عن مكان المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا 2028

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أن المباراة النهائية لكأس أوروبا 2028 المقررة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا، ستقام على ملعب ويمبلي في لندن في التاسع من يوليو، بينما تُقام المباراة الافتتاحية في كارديف في التاسع من يونيو.

ومن المقرر إقامة 51 مباراة في هذه البطولة التي ستضم 24 منتخبا ستوزع على ست مجموعات، كما هو الحال منذ نسخة 2016 في فرنسا. ويتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وستقام المباريات على تسعة ملاعب في ثماني مدن (كارديف، دبلن، غلاسكو، نيوكاسل، مانشستر، ليفربول، برمنغهام، ولندن).

وقال الاتحاد الاوروبي "ستستضيف ثمانية من الملاعب التسعة المضيفة، باستثناء ويمبلي، مباراة في ثمن النهائي، بينما ستُقسّم مباريات ربع النهائي الأربعة بين المدن المضيفة: كارديف، ودبلن، وغلاسكو، وويمبلي. ولضمان العدالة الرياضية والمساواة في المعاملة، سيخوض الفائزون في ثمن النهائي مباريات ربع النهائي في ملعب مختلف".

ويحتضن ملعب ويمبلي بلندن مباريات الأسبوع الأخير بالكامل، حيث تُقام مباراتا نصف النهائي في الرابع والخامس من يوليو، والمباراة النهائية في التاسع منه.