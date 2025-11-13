موعد مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم تحت 17 سنة

أكد مدرب منتخب مصر تحت 17 سنة لكرة القدم أحمد عبد العزيز "الكاس" أن هدف الفراعنة هو "مواصلة المشوار في كأس العالم في قطر إلى أبعد نقطة وبناء جيل جديد ومختلف من اللاعبين المصريين خارج الملعب قبل أن يكون متميزاً داخله".

وقال الكاس عشية مواجهة سويسرا (الجمعة الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات) في الدور الثاني من العرس العالمي بمجمع أسباير بالدوحة: "إنها مباراة صعبة بالتأكيد لأن سويسرا أثبتت أنها أحد أقوى منتخبات البطولة، لكننا سنبذل ما بوسعنا ونتمنى أن يحالفنا التوفيق ونواصل مشورانا إلى أبعد نقطة".

وأضاف "في كل الأحوال أنا فخور باللاعبين وأتمنى أن يحصل هذا الجيل على فرصته في اللعب مع الفرق الأولى لأنديتهم قريبا".

وحجزت مصر بطاقتها الى الدور الثاني كأحد أفضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثالث في المجموعات الـ12 للدور الأول. استهلت مشوارها بفوز كبير على هايتي 4-1، ثم تعادلت مع فنزويلا 1-1، قبل أن تخسر امام انكلترا 0-3 في الجولة الثالثة الاخيرة لمنافسات المجموعة الخامسة التي أنهتها برصيد أربع نقاط.

في المقابل، تصدرت سويسرا المجموعة السادسة بانتصارين على ساحل العاج 4-1 والمكسيك 3-1 وتعادل سلبي مع كوريا الجنوبية.

وتابع الكاس (60 عاما) "سعداء بالتأهل لدور الـ32 لأن هذا المنتخب يشارك في كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى منذ 28 عاما، وهدفنا كان تقديم صورة جيدة لكرة القدم المصرية".

وتشارك مصر، بطلة افريقيا عام 1997، للمرة الثالثة في المونديال وتبقى أفضل نتيجة لها ربع نهائي العام ذاته على أرضها عندما خرجت على يد إسبانيا 1-2، بعدما ودعت من الدور الاول في مشاركتها الاولى عام 1987.

وأردف لاعب أندية الأولمبي والزمالك والاتحاد السكندري سابقا، قائلا "التأهل الى كأس العالم لم يكن سهلا. خسرنا مباراتنا الأولى في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ثم عدنا بقوة وتصدرنا التصفيات، ثم خسرنا أول مباراتين في النهائيات وصعدنا لكأس العالم عبر الملحق، لذا كانت مباراتنا الأولى أمام هايتي صعبة جدا وركزنا على الفوز بها وهو ما حدث رغم أننا أهدرنا فرصا عديدة".

بناء جيل مختلف

وتابع الدولي السابق (112 مباراة دولية، 25 هدفا) "أمام فنزويلا تأخرنا بهدف ولعبنا بعشرة لاعبين لكننا تمكننا من التعادل وصمدنا أمام منتخب قوي للغاية أرشحه للذهاب بعيداً في البطولة. خسرنا أمام انكلترا في الجولة الثالثة لكننا لعبنا مباراة جيدة بالرغم من النتيجة وكان بمقدورنا الخروج بنقطة التعادل".

وقال مازحا إنه أخبر اللاعبين قبل المباراة بضرورة الفوز على انكلترا للثأر لخسارته كلاعب أمام منتخب بلادها الأول في كأس العالم 1990، لكن العقدة استمرت حسب تعبيره.

وأوضح المدرب الذي استلم مهمته في عام 2023 بعدما أشرف على أندية الأولمبي وأبو قير للأسمدة ودمياط والقناة "منتخب انكلترا هو بطل أوروبا ومواجهته كانت صعبة للغاية، لكن هذا المنتخب في طور التعلم واكتساب الخبرات وأعتقد اننا استفدنا كثيراً حتى من الخسارة".

وأكد الكاس "هذا جيل من اللاعبين الصاعدين، ومهمتي الأولى هي أن نبني جيلا مختلفا خارج الملعب قبل أن يكون داخله. يجب أن يفهم هؤلاء الشباب معنى التنافس والرياضة، وأن يقدروا في الوقت ذاته مساندة الجماهير لهم وحقها عليهم".

وأشار الى الدعم الجماهيري في قطر "منذ اليوم الأول والمدرجات تمتلئ بالجماهير المصرية التي أتت لمساندة شباب لا يعرفون أسماءهم، لكن هذا ليس غريبا على المصريين الذين يساندون منتخباتهم في أي مكان".

يذكر أن أفضل إنجاز للكرة العربية في مونديال تحت 17 عاما هو بحوزة السعودية التي توجت بلقب نسخة 1999 على حساب اسكتلندا المضيفة.

وخرجت السعودية من الدور الاول للنسخة الحالية على غرار الإمارات وقطر المضيفة.

وعلى غرار مصر، حجز المغرب، بطل إفريقيا هذا العام، وجارته تونس بطاقتهما الى الدور الثاني بين أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث، وسيواجهان الولايات المتحدة متصدرة المجموعة التاسعة الجمعة والنمسا متصدرة الثانية عشرة السبت توالياً.

وحقق المغرب فوزا قياسيا هو الاكبر في تاريخ المسابقة عندما تغلب على كاليدونيا الجديدة 16-0 في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية وكان بطاقته الى الدور الثاني بعد خسارته امام اليابان 0-2 والبرتغال 0-2.

ويشارك المغرب للمرة الثالثة في تاريخه ايضا بعد الأولى عام 2013 في الامارات عندما خرج من ثمن النهائي على يد ساحل العاج (1-2) والثانية قبل عامين عندما خرج من ربع النهائي أمام مالي (0-1).

في المقابل، تشارك تونس للمرة الرابعة بعدما خرجت من الدور الأول عام 1993 وثمن النهائي في عامي 2007 على يد فرنسا (1-3 بعد التمديد) و2013 أمام الارجنتين (1-3).

وحلت تونس ثالثة في المجموعة الرابعة بفوز على فيجي 6-0 وخسارتين امام الارجنتين 0-1 وبلجيكا 0-2.