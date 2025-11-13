لاعب بتروجيت يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن قطبي الكرة المصرية الأهلي وغريمه الزمالك دخلا في منافسة قوية على لاعب فريق بتروجيت.

قالت صحيفة المصري اليوم أن الزمالك وضع عينيه على نجم بتروجيت حامد حمدان للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

مشيرة إلى أن هدف "الأبيض" أصبح كذلك في مرمى الأهلي، بعد أن بدأ مسؤولو "الأحمر" في التحرك لحسم صفقة حامد حمدان.

وكشفت أن حامد حمدان كان قريباً من الانضمام إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلاّ أن رفض نادي بتروجيت التفريط في خدماته، إلى جانب عقوبة إيقاف القيد المفروضة على "الأبيض الملكي" آنذاك حالا دون إتمام الصفقة.

وشددت على أن الأهلي فتح باب المفاوضات مع اللاعب من أجل ضمه في نافذة يناير المقبل.