القادسية يطالب بإعادة نهائي السوبر السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن تطور جديد ومفاجئ في ملف كأس السوبر السعودي، بعد تحرك رسمي من إدارة نادي القادسية للمطالبة بإعادة المباراة النهائية والمشاركة فيها.

تعود تفاصيل القضية إلى أزمة انسحاب نادي الهلال من البطولة قبل انطلاقها، وهو القرار الذي دفع الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى اختيار الأهلي بدلًا منه لمواجهة القادسية في نصف النهائي، قبل أن يتوج "الراقي" لاحقاً بلقب السوبر عقب فوزه على القادسية ثم النصر في النهائي.

ووفقاً لصحيفة الرياضية، فقد تقدم نادي القادسية بطلب رسمي إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، للانضمام كطرف في القضية الجارية بين الهلال واتحاد القدم حول السوبر.

مؤكداً أحقيته في اعتباره متأهلًا إلى المباراة النهائية ومطالباً بإعادتها أمام النصر، إلى جانب حصوله على المكافآت المالية الخاصة بالوصول إلى النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكرة كان قد فرض على الهلال غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، بالإضافة إلى منعه من المشاركة في أي بطولة بنظام خروج المغلوب مستقبلًا، على خلفية انسحابه من نسخة السوبر الأخيرة.