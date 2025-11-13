حسم التأهل إلى المونديال بيد فرنسا وإسبانيا والبرتغال.. ومهمة صعبة لإيطاليا

تسعى منتخبات فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في حين تجد إيطاليا نفسها أمام مهمة صعبة، كونها لا تملك قدرها بيدها.

وتستقبل فرنسا، وصيفة النسخة الأخيرة في مونديال قطر 2022، اليوم، أوكرانيا على ملعب «بارك دي برانس» ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وعينها على النقاط الثلاث لحسم التأهل.

ويتصدر منتخب «الديوك»، حامل اللقب عامي 1998 و2018، المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن أوكرانيا، وذلك قبل جولتين من النهاية.

ولكن في حال عدم فوز رجال المدرب ديدييه ديشان، فسيحافظون على آمالهم ببطاقة مباشرة عندما يسافرون إلى أذربيجان، الأحد المقبل.

وتجد إسبانيا - متصدرة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة مع 12 نقطة من أربع مباريات - نفسها أمام فرصة الحسم في حال فوزها أو تعادلها أمام مضيفتها جورجيا، وعدم فوز تركيا الثانية برصيد تسع نقاط على بلغاريا التي ودّعت التصفيات.

ويسافر «لاروخا» إلى تبيليسي لمواجهة جورجيا، بعد غد، قبل استضافة تركيا بعدها بثلاثة أيام في إشبيلية.

غير أن منتخب «لاروخا» تلقى خبراً صادماً مع غياب نجم برشلونة، لامين جمال، عن مباراتَي جورجيا ثم تركيا، وذلك وفقاً لما أعلن اتحاد بلاده، معرباً في الوقت ذاته عن امتعاضه للتأخر في إبلاغه بانسحاب ابن الـ18 عاماً.

وسيضمن فوز البرتغال - متصدرة المجموعة السادسة على إيرلندا في دبلن ـ اليوم البطاقة المباشرة إلى كأس العالم.

ويعتمد المنتخب البرتغالي على نجمه المخضرم، كريستيانو رونالدو، الساعي لإضافة المزيد إلى أهدافه الخمسة التي سجلها خلال التصفيات.

وتجد إيطاليا، التي لا تملك قدرها، في موقف صعب، حيث تحتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة متأخرة بفارق ثلاث نقاط عن النرويج المتصدرة (18 مقابل 15).

وستتأهل النرويج إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 1998، بفوزها على ضيفتها إستونيا، وعدم فوز إيطاليا على مولدوفا اليوم. وتستقبل إيطاليا نظيرتها النرويج في ملعب سان سيرو في الجولة الثامنة الأخيرة، الأحد المقبل، مع أفضلية للمنتخب الزائر، ففي حال خسر رفاق المهاجم إرلينغ هالاند ستبقى الكفة لمصلحتهم بفضل أفضلية كبيرة من ناحية فارق الأهداف (+26 مقابل +10 لإيطاليا).

وبإمكان سويسرا (المجموعة الثانية) وهولندا (السابعة) والنمسا (الثامنة) وبلجيكا (الـ١٠) وكرواتيا (الـ١٢) أن تلحق بركب المتأهلين قبل جولة من النهاية، فيما يجب على ألمانيا (الأولى) انتظار خوض مباراتيها أمام لوكسمبورغ، اليوم، وسلوفاكيا، بعد ثلاثة أيام، لمعرفة مصيرها.