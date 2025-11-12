لاعبو نيجيريا ينهون نزاعا بشأن المكافآت قبل مواجهة الجابون

قال وليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا إن لاعبي الفريق يركزون بشكل كامل على المباراة المقررة غدا الخميس أمام الجابون في الملحق الأفريقي لتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد حل الخلاف حول المكافآت الذي أدى إلى مقاطعة التدريبات.

وامتنع لاعبون عن المشاركة في التدريبات أمس الثلاثاء احتجاجا على مكافآت غير مدفوعة أشارت تقارير إعلامية إلى أنها تعود إلى عام 2019.

لكن تروست إيكونج أكد أن المسألة جرى حلها مع الاتحاد النيجيري للعبة، على الأقل في الوقت الحالي.

وقال تروست إيكونج عبر منصة «إكس» اليوم الأربعاء «جرى حل المشكلة. نحن معا، وكما كان الوضع في السابق، نركز على المباريات المقبلة!»، دون كشف المزيد من التفاصيل.

ولم يرد الاتحاد النيجيري على طلبات التعليق.

وتواجه نيجيريا الجابون في قبل نهائي الملحق الأفريقي في مدينة الرباط المغربية، على أمل حجز مكان في المباراة النهائية يوم الأحد أمام الكاميرون أو جمهورية الكونجو الديمقراطية.

ويتأهل الفائز من الملحق الأفريقي إلى الملحق العالمي المقرر في مارس آذار والذي يتأهل منه منتخبان إلى كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبا.