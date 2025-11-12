نجل زيدان يغيب عن منتخب الجزائر في معسكر السعودية

أفاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بان لوكا زيدان، حارس نادي غرناطة الإسباني، غادر معسكر «الخضر» في مدينة جدة السعودية، بسبب معاناته من إصابة على مستوى العضلة الضامة.

وكشف الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب الجزائر، قام باستدعاء زكريا بوحلفاية، حارس النادي الرياضي القسنطيني، لتعويض غياب زيدان، الذي التحق بكل من رامي بن سبعيني، وفارس شايبي، ومحمد الأمين توجاي، الذين سيغيبون عن معسكر جدة بداعي الإصابة.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة «الخبر» أن رياض محرز، قائد الفريق، تأخر في الالتحاق بمعسكر منتخب بلاده المقام حاليا في جدة، بسبب حدث عائلي سعيد، تمثل في قدوم مولوده الجديد من جنس ذكر.

وسيكون هذا هو الابن الرابع لمحرز بعدما رزق بثلاث بنات، اثنتين من زوجته الأولى ريتا جوهال، إضافة إلى بنت أخرى من زوجته الحالية تايلور وورد.

وأوضحت الصحيفة أن بيتكوفيتش منح محرز ترخيصا خاصا للبقاء إلى جانب أسرته، ما جعله يغيب عن أول حصتين تدريبيتين للمنتخب منذ وصوله إلى جدة.

ورجح المصدر غياب محرز، عن المواجهة الودية المقررة أمام زيمبابوي، غدا الخميس، على ان يكون حاضرا في لقاء السعودية الثلاثاء المقبل.

ويستعد منتخب الجزائر، الذي صعد مؤخرا لنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل بالمغرب، حيث يحلم بالتتويج باللقب للمرة الثالثة، بعدما حمل كأس البطولة عامي 1990 و2019.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة، التي تضم أيضا منتخبات بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.